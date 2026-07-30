Gli animali domestici rendono felici e in salute? Un nuovo studio svizzero solleva dei dubbi. I proprietari di cani, gatti e altri animali da compagnia ottengono in alcuni casi risultati persino peggiori rispetto alle persone che non ne possiedono.

Benefici degli animali domestici in discussione?

Per lo studio, pubblicato oggi sulla rivista scientifica specializzata 'Plos One', ricercatori dell'Università di Basilea, dell'Istituto svizzero di medicina tropicale e di sanità pubblica, dell'Università di Lucerna e dell'Open University dei Paesi Bassi hanno analizzato i dati relativi a oltre 2.300 persone in Svizzera, mettendo a confronto chi vive con animali domestici e chi no. Il risultato inaspettato: non è stato possibile riscontrare un beneficio generale e misurabile per la salute fisica o il benessere psicologico derivante dal semplice fatto di possedere un animale. I proprietari hanno addirittura riferito, in media, di uno stato di salute leggermente peggiore e dichiarano di fumare un numero leggermente superiore di sigarette al giorno.

Anche per quanto riguarda la solitudine, la soddisfazione di vita o le visite mediche, non sono emerse differenze significative rispetto alle persone senza animali. Questo significa che gli animali non ci fanno bene? Secondo i ricercatori, non necessariamente. Dietro questi dati potrebbe nascondersi un cosiddetto "effetto di selezione": è possibile che le persone che hanno già problemi di salute, sono sotto stress o si sentono sole, prendano più spesso un animale domestico come consolazione o punto di riferimento emotivo.

Il sostegno emotivo dipende dal tempo dedicato

Lo studio evidenzia che la presenza di un animale in casa è una questione individuale. Il fatto che un animale venga percepito come un sostegno dipende, quindi, fortemente dal tempo dedicato e dalla specie animale in questione. Chi trascorre molto tempo con il proprio compagno a quattro zampe, secondo lo studio, percepisce l'animale come un sostegno notevolmente più forte nella vita quotidiana. I cani vengono percepiti come il maggiore sostegno emotivo. Le donne hanno, inoltre, riferito di avere un legame più forte con il proprio animale rispetto agli uomini.