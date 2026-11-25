La storia di Anthropic, l’azienda di intelligenza artificiale appena quotata in borsa, ha le sue radici a Follonica, in provincia di Grosseto. Che Riccardo Amodei, padre dei fratelli Dario e Daniela, avesse origini nella Maremma toscana era cosa nota; adesso però c’è un documento ufficiale che lo testimonia. Si tratta dell’Atto di Battesimo, custodito da 76 anni nell’archivio della parrocchia di San Leopoldo. Ad annunciarlo è il settimanale 'Toscana Oggi', nel numero in uscita in questi giorni: a ritrovare il documento è stato Giovanni Malpelo, direttore dell’archivio della diocesi di Massa Marittima e Piombino, con l’aiuto del parroco di San Leopoldo, don Salvatore Gallo.

L’atto porta la data del 21 novembre 1950 e rivela anche la data di nascita, il 24 ottobre 1950, e i nomi dei nonni paterni dei due fratelli: Giuseppe Amodei e Ornelia Meini. A firmare l’atto il parroco dell’epoca, don Ugo Salti. Un documento che certifica le origini di una delle più celebri famiglie della tecnologia contemporanea e che lega, in modo inaspettato, la cittadina della costa maremmana a un’azienda che vale in borsa oltre mille miliardi di dollari. Si era già parlato, in passato, delle origini toscane di Riccardo Amodei, il “nonno” di Anthropic, figlio di immigrati provenienti dal Trentino, che avrebbe lavorato come pellettiere a Massa Marittima; tracce concrete che documentassero questa storia però non c’erano.

L’Atto di Battesimo custodito nell’archivio parrocchiale rappresenta una traccia concreta, che permette oggi di ricostruire con certezza la provenienza familiare. Le cronache raccontano che Riccardo Amodei abbia poi conosciuto Elena Engel, una cittadina statunitense: i due decisero di trasferirsi in California, dove si sono sposati. Toscana Oggi rivela anche la data: secondo il “California marriage index” il matrimonio sarebbe avvenuto a San Francisco il 2 marzo del 1979. Dall’unione sono nati Dario nel 1983 e Daniela nel 1987. Proprio la morte del padre all’età di 57 anni, nel 2007, ha dato ai due fratelli la spinta per creare Anthropic. Lo ha raccontato lo stesso Dario Amodei lo scorso 19 novembre nel suo discorso al Nasdaq: la malattia che uccise Riccardo sarebbe diventata curabile pochi anni dopo. Per questo Dario si è dedicato agli studi di neuroscienze, sperando di accelerare le cure del futuro anche tramite l’intelligenza artificiale. Su Toscana Oggi anche le parole del sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani: «È una scoperta che ci rende orgogliosi e chissà che un giorno non ci sia l'occasione di invitarlo proprio a Follonica a conoscere la nostra città. Possiamo dire che c'è un pezzetto di Follonica in Silicon Valley».