circle x black
Cerca nel sito
 

"Vai nella camera a gas", insulti choc sui social a una prof dell'università di Pisa: denunciato 40enne

L'uomo è accusato di minacce, diffamazione e istigazione a delinquere

Tastiera - Afp
Tastiera - Afp
08 maggio 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un quarantenne di Cesano Boscone (Milano) è stato denunciato dalla polizia per aver scritto commenti choc antisemiti sui social contro una docente dell’Università di Pisa. È accusato di minacce, diffamazione e istigazione a delinquere, con l’aggravante dei fatti commessi per motivi di odio razziale e religioso e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.

CTA

I fatti risalgono allo scorso novembre, quando la docente, dopo aver pubblicato su Facebook un post dedicato all’attentato alla sinagoga ortodossa di Manchester avvenuta a ottobre, aveva ricevuto una pioggia di commenti d’odio e antisemiti, tutti dallo stesso profilo, tra cui: "Devi morire nel modo più atroce più del 7 ottobre e ancora di più dell’olocausto! Lì ti stanno aspettando nelle camere a gas per gassarti e bruciarti nei forni crematori, terrorista ebrea di merda muori nel modo più atroce" o anche "Vai in stazione ratto, prendi il carro bestiame e vai ad Auschwitz, fai la selezione, fatti estrarre senza anestesia i denti d’oro, tatuare il braccio come la sudicia vacca che sei, rasarti i capelli che servono per riempire i cuscini.." oppure "..Caccia, uccidi e squarta ogni ratto ebreo!", solo per citarne alcuni.

La docente aveva quindi presentato denuncia ed erano subito scattate le indagini della digos di Pisa, coordinate dalla procura, che hanno portato all’individuazione dell’autore dei commenti e alla perquisizione eseguita proprio oggi, in collaborazione con la Digos di Milano. Il quarantenne, a cui sono stati sequestrati alcuni apparecchi informatici, ha ammesso di aver agito dietro uno schermo senza realmente voler fare del male alla professoressa, che non conosce personalmente e con cui non ha avuto mai alcun contatto reale, spinto comunque da sentimenti di frustrazione e odio nei confronti del popolo ebraico in generale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
antisemitismo pisa commenti antisemiti insulti prof pisa
Vedi anche
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza