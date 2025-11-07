circle x black
Antonella Sberna: "Il talento non ha genere, le istituzioni creino le condizioni per farlo crescere" - Video

07 novembre 2025 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione della sesta edizione della Gender Equality Week del Parlamento europeo, la vicepresidente Antonella Sberna sottolinea l’importanza di valorizzare il merito e le competenze, al di là delle differenze di genere. "Il gender gap esiste ancora", afferma, "ma le istituzioni hanno la responsabilità di creare le migliori condizioni affinché i talenti – di donne e uomini – possano crescere e realizzare i propri sogni". Sberna evidenzia anche il ruolo delle politiche europee e delle buone pratiche condivise tra istituzioni, aziende e società civile nel costruire un ecosistema più equo e orientato al merito.

Tag
Gender Equality Week Antonella Sberna sberna gender gap
