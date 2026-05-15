Arca Blue Leaders: al Plemmirio un'azione concreta contro le reti fantasma

Nel cuore dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, a Siracusa, l'11 e il 12 maggio, grazie all'intervento di subacquei specializzati, è stata recuperata una rete fantasma lunga circa 3000 metri. Un'operazione che rientra nel progetto "Arca Blue Leaders", nato nel 2022 dalla collaborazione tra Arca Fondi SGR e Fondazione Marevivo ETS, insieme a Banca Agricola Popolare di Sicilia. L'obiettivo è tutelare gli ecosistemi marini e lacustri più fragili attraverso attività di pulizia e sensibilizzazione ambientale. Un impegno importante se si considera che quasi il 90% dei rifiuti presenti in mare è legato alle attività di pesca: materiali che non si degradano facilmente e che inquinano. Andrea Garino, Responsabile Servizio Prodotti, Comunicazione e Marketing Arca Fondi SGR, Nico Saraceno Direttore Marketing BAPS e Massimiliano Falleri, Responsabile Attività Operative Fondazione Mare Vivo ETS, ci illustrano il valore di questo intervento concreto di recupero delle reti fantasma nel Plemmirio e le caratteristiche dell'intervento.