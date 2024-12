“Mari è un profumo che traduce in essenza la storia di Marilab. È un’imbarcazione che sul mare arriva fino a noi e sa prendersi cura di chi trasporta”. Così il maestro profumiere Mauro Malatini, intervistato a Roma alla convention annuale di Marilab, descrive ‘Mari’ il profumo creato per Marilab che da gennaio 2025 accoglierà i pazienti nei centri del Gruppo. Aromaterapia e musicoterapia sono le due novità presentate da Marilab per il 2025.