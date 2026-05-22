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Atm. L'azienda compie 95 anni e celebra il traguardo con una nuova fotogallery

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22 maggio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Atm spegne 95 candeline e celebra questo traguardo presentando una fotogallery, un video celebrativo e documenti originali proveniente dall'Archivio Storico della società, raccolti in una pagina speciale. Un racconto per immagini che attraversa la storia, mostrando mezzi e trasformazione, e che restituisce il legame tra Atm e Milano: fotografie d’epoca e scatti attuali che mostrano come la mobilità abbia accompagnato, e spesso anticipato, l’evoluzione del paesaggio urbano. Tra questi anche il comunicato di apertura della linea metropolitana M1 e una fotografia inedita del deposito Ticinese dopo un bombardamento.

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La storia di Atm ha inizio il 22 maggio 1931 con l'Azienda Tranviaria Municipale. Da allora, il gruppo non ha mai smesso di rinnovarsi, seguendo il percorso della città, definendone i ritmi, i movimenti e le connessioni. Tradizione e innovazione hanno sempre viaggiato insieme. Dall’iconico tram Carrelli, oggi esposto al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, alla M1 inaugurata nel 1964, fino alle successive linee M2 e M3 e alle più recenti metropolitane a guida automatica M4 e M5, Atm ha segnato alcune delle principali trasformazioni della mobilità milanese. L’Azienda ha sostenuto non solo i grandi eventi della città, ma anche la sua quotidianità, e non ha mai smesso di essere un riferimento oltre i confini di Milano: ha ispirato cantanti e registi, ha accompagnato simbolicamente il Presidente Sergio Mattarella sulla storica vettura Carrelli, guidata da Valentino Rossi, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Con la gestione della metropolitana automatica di Copenaghen, Atm ha rafforzato la propria dimensione internazionale, arrivando oggi a gestire anche la prima metropolitana driverless della Grecia, a Salonicco, oltre a diverse linee bus a Parigi. Un percorso che conferma il ruolo dell’Azienda come protagonista della mobilità urbana, in Italia e all’estero. Atm continua a guardare avanti con la stessa missione di sempre: rendere Milano più connessa, sostenibile e innovativa, ogni giorno.

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Atm Milano mobilità urbana metropolitana automatica
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