Azzone (Acri): "Prevenzione filo conduttore della Giornata europea della fondazioni"

"Quest'anno è la prevenzione il tema che fa da filo conduttore della Giornata europea delle fondazioni. Per noi bisogna intervenire sulle persone che soffrono oggi e fare in modo che questa sofferenza non ci sia in futuro.". Sono le parole di Giovanni Azzone, presidente Acri, intervenendo oggi a Milano a "Chi ben comincia. La comunità che previene", l'evento nazionale organizzato da Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e Assifero - Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni.