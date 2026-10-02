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Azzone (Acri): "Prevenzione filo conduttore della Giornata europea della fondazioni"

02 ottobre 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
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"Quest'anno è la prevenzione il tema che fa da filo conduttore della Giornata europea delle fondazioni. Per noi bisogna intervenire sulle persone che soffrono oggi e fare in modo che questa sofferenza non ci sia in futuro.". Sono le parole di Giovanni Azzone, presidente Acri, intervenendo oggi a Milano a "Chi ben comincia. La comunità che previene", l'evento nazionale organizzato da Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e Assifero - Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni.

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