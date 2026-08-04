circle x black
Cerca nel sito
 

Bari, vince un milione ma butta il biglietto: recuperato tra i rifiuti

Lieto fine a Bari per un giocatore fortunato due volte

Un cestino della spazzatura - (Fotogramma)
Un cestino della spazzatura - (Fotogramma)
04 agosto 2026 | 21.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aveva vinto circa 1 milione di euro al gioco Million Day basato sull’estrazione di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55, ma per un equivoco ha gettato il biglietto vincente nella spazzatura. Quando si è accorto dell'errore è riuscito a recuperarlo grazie alla Sanb, la società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti nell'area di Bari. Lo ha rivelato Roberto Toscano, l'amministratore della società che, sottolinea quest'ultimo, "si è messa immediatamente a disposizione per individuare il compattatore giusto, bloccarne il conferimento, trasferire il carico in un impianto autorizzato e, lavorando in condizioni tutt'altro che piacevoli e in piena sicurezza, ritrovare quel piccolo pezzo di carta nascosto in una montagna di rifiuti".

La vincita risale all'estrazione di venerdì 31 luglio ed è avvenuta a Bitonto, in provincia di Bari. Alla fine Toscano, oltre a evidenziare la correttezza nella differenziazione del rifiuto, ("nel residuo secco", spiega), sottolinea come si tratti di "una vicenda che dimostra quanto contino professionalità, grazie agli operatori, organizzazione e anche un pizzico (soltanto?) di fortuna". E alla fine aggiunge con un po' di ironia: "Si dice spesso che i rifiuti possano essere una risorsa. Ecco c'è chi ha deciso di prendere questa espressione davvero troppo alla lettera".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
million day bari million day rifiuti
Vedi anche
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza