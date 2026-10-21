circle x black
Cerca nel sito
 

Tenta di dare fuoco all'ex moglie con alcool e accendino: arrestato a Bari

Solo l'intervento della sorella della vittima ha impedito la tragedia perché con rapidità ha utilizzato acqua per evitare conseguenze

Immagine di repertorio - FOTOGRAMMA
Immagine di repertorio - FOTOGRAMMA
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con le accuse di tentato femminicidio e maltrattamenti in famiglia, a Bari la Polizia ha arrestato un pregiudicato che è accusato di aver tentato di dare fuoco alla ex moglie, lo scorso 9 ottobre. La squadra mobile ha eseguito un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Bari, in un'inchiesta coordinata dalla Procura di Bari.

Quel giorno gli agenti sono intervenuti nel centro di Bari dove era stato segnalato, da parte di un uomo con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, un tentativo di dare fuoco alla ex moglie, prima cospargendola con alcool etilico su tutto il corpo e poi utilizzando un accendino che era caduto proprio nel momento in cui provava ad alimentare il fuoco dal pavimento. Ne è nata una breve colluttazione.

La donna, presa dallo sconforto e stanca delle continue vessazioni, avrebbe raccolto l'accendino e lei stessa avrebbe tentato di darsi fuoco. Solo l'intervento della sorella ha impedito la tragedia perché con rapidità ha utilizzato acqua per evitare conseguenze. La Polizia ha acquisito la denuncia ed ha esaminato dei filmati che avevano ripreso l'intera scena. Poi ha ricostruito i numerosi maltrattamenti, fisici e psicologici, subìti dalla donna già quando conviveva con l'indagato, maltrattamenti compiuti anche in presenza dei due figli minori. L'informativa ha portato all'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione e poi accompagnato in carcere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tentato femminicidio
Vedi anche
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro
La preghiera dei soldati prima della battaglia, le immagini dall'Ucraina
'Che spettacolo l'Italia!', cinema protagonista del nuovo spot del ministero del turismo - Video
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza