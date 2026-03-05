Sotto inchiesta l’aggiudicazione nel 2024 e 2025 di due appalti pubblici di forniture in ambito sanitario, del valore complessivo di 1,3 milioni di euro. In corso perquisizioni
Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di finanza di Bari (Nucleo polizia economico e finanziaria), nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese nei confronti di sette persone (tra le quali tre pubblici ufficiali) indagate, in concorso e a vario titolo, con le accuse di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti.
Sotto inchiesta l’aggiudicazione nel 2024 e 2025 di due appalti pubblici di forniture in ambito sanitario, del valore complessivo di 1,3 milioni di euro, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari a due imprese delle province di Bari e di Treviso relative a una struttura ospedaliera del circondario. Le perquisizioni, personali, locali e di natura informatica sono, infatti, in corso nelle province di Bari, Treviso e Bergamo.
Tra le notifiche anche un ordine di consegna emesso dalla Procura della Repubblica.