La scena è stata ripresa in Piazza Mammarino, che si affaccia sul lago, dove gli animali sono soliti muoversi liberamente, abituati alla presenza dell’uomo
Due cervi maschi si affrontano in pieno centro abitato, in Piazza Mammarino a Barrea, nell'aquilano, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il video, girato da Susanna Campana, mostra i due animali impegnati in una breve ma intensa sfida a colpi di palco ed è diventato virale sui social nel giro di poche ore. La scena è stata ripresa in una delle zone centrali del paese, che si affaccia sul lago, dove i cervi sono soliti muoversi liberamente, abituati alla presenza dell’uomo. Un fenomeno che da tempo caratterizza Barrea e la vicina Villetta Barrea e che rappresenta una forte attrazione turistica: sono numerosi, soprattutto nei fine settimana, i visitatori che raggiungono i due centri proprio per osservare da vicino gli ungulati.
L’episodio rientra nelle dinamiche naturali del periodo, quando i maschi competono per il predominio e l’accesso alle femmine. Le autorità del Parco ricordano tuttavia l’importanza di mantenere le distanze e di non interferire con gli animali selvatici, anche quando si spingono all’interno dei centri abitati.