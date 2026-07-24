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Bassetti: "Ho avuto una crisi ipotensiva, ecco cosa bisogna fare"

Il racconto del medico: "Avevo giramenti di testa, mi sentivo veramenti fiacco, molle, non riuscivo davvero a fare niente"

Matteo Bassetti - (Fotogramma)
Matteo Bassetti - (Fotogramma)
24 luglio 2026 | 16.07
Paola Olgiati
LETTURA: 2 minuti

Un malore legato anche al caldo. Il professor Matteo Bassetti spiega di aver accusato una crisi ipotensiva nei giorni caratterizzati da temperature elevatissime. "Nei giorni scorsi ho avuto una crisi ipotensiva, con pressione inferiore a 90 su 60 mmHg. Avevo giramenti di testa, mi sentivo veramenti fiacco, molle, non riuscivo davvero a fare niente", dice sui social l'infettivologo, che parte da un'esperienza personale per spiegare come difendersi da episodi simili, particolarmente comuni in estate e con il caldo, specie in chi magari assume farmaci antipertensivi, come lo stesso Bassetti fa. "Prendo una pastiglia per la pressione", confida, raccomandando a chi è in cura di evitare il 'fai da te' e rivolgersi al medico per eventuali aggiustamenti di dosaggio.

Ma da cosa è causata la crisi ipotensiva che in tanti sperimentano in questa stagione? "Principalmente dalla vasodilatazione periferica indotta dal caldo e dalla perdita di liquidi e sali minerali attraverso la sudorazione. Riconoscere i segnali d’allarme e agire tempestivamente è fondamentale per evitare giramenti di testa, svenimenti e cadute traumatiche", spiega il primario della Clinica di Malattie infettive dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova.

"Per prevenire le crisi ipotensive durante i mesi caldi", il medico consiglia: "Idratazione costante: bevi almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, anticipando lo stimolo della sete; pasti piccoli e frequenti: evita digestioni lunghe e pasti ricchi di carboidrati, che causano ipotensione post-prandiale; cibi ricchi di minerali: consuma molta frutta (banane, albicocche) e verdure fresche ricche di potassio e magnesio; rimedi naturali: assumi moderatamente della vera liquirizia o integratori salini naturali a base di magnesio e potassio", e "non fare l'errore di prendere acqua e zucchero; no ad alcol e calore estremo: evita superalcolici (sono forti vasodilatatori), saune, bagni turchi e l'esposizione al sole nelle ore centrali (11-16); movimenti lenti: passa dalla posizione sdraiata a quella eretta per gradi, soffermandoti qualche istante seduto". Bassetti chiude con un'avvertenza terapeutica: "Se segui una cura contro l'ipertensione e noti cali drastici, non sospendere mai i farmaci da solo. Consulta il medico per una rimodulazione estiva dei dosaggi".

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caldo abbassamenti di pressione crisi ipotensiva in estate matteo massetti salute ultime notizie
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