circle x black
Cerca nel sito
 

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma, "nessuna gara": dinamica incidente, cosa dice la perizia

L'avvocato Di Giovanni, che assiste Silvia Piancazzo, amica della vittima che era alla guida: "E' stata una tragica fatalità"

Il luogo dell'incidente - (Ipa)
Il luogo dell'incidente - (Ipa)
22 maggio 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

 "E' stata una tragica fatalità, non c'era nessuna gara ed era già emerso dall'inizio". Così l'avvocato Alessandro Di Giovanni, legale di Silvia Piancazzo, la ragazza alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente con un'altra vettura, avvenuto a ottobre scorso in via Cristoforo Colombo a Roma in cui è morta la sua amica Beatrice Bellucci, commenta all'Adnkronos le notizie di stampa sull'esito della consulenza, ora all'esame della procura, che ha ricostruito la dinamica dell'impatto e dalle quale, secondo quanto riportano alcuni quotidiani nelle cronache locali, sarebbe emerso che entrambe le vetture viaggiavano sopra i limiti di velocità e che non c'era nessuna gara clandestina.

CTA

"Ci siamo resi conto tutti e subito - anche perché quando fu disposta la perizia cinematica si è rifatta una ricostruzione con tutti i consulenti - che in realtà era stata una tragica fatalità", spiega l'avvocato Di Giovanni aggiungendo, riguardo al fatto che le auto sarebbero andate "un po' sopra il limite di velocità", che "sulla Colombo forse è difficile trovare macchine che di sera viaggino a 50 km all'ora".

"La causa scatenante è stata purtroppo l'invasione di corsia da parte del ragazzo, ma è stata una tragica fatalità, non stavano facendo rincorse l'uno con l'altro; fortunatamente ci sono i video e si vede chiaramente", sottolinea il legale ricordando che la sua assistita era già indagata come avviene sempre in incidenti simili. "Ora vedremo cosa deciderà di fare la procura", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Beatrice Bellucci Beatrice Bellucci colombo roma Beatrice Bellucci silvia piancazzo roma incidente colombo
Vedi anche
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews
Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi" - Video
Flotilla, Tajani: "C'è stata una presa distanza di Netanyahu da Ben-Gvir, ma ancora no scuse ufficiali da Israele" - Video
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza