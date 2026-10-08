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Belluno, vuole suicidarsi: i carabinieri lo trovano in auto già svenuto e lo salvano

La vettura aveva il motore acceso, i fari spenti e le portiere sigillate con nastro adesivo. Attualmente l'uomo si trova ricoverato ma non è in pericolo di vita

Belluno, vuole suicidarsi: i carabinieri lo trovano in auto già svenuto e lo salvano
08 ottobre 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il tempestivo intervento dei carabinieri di Cortina d’Ampezzo ha permesso di salvare un uomo, residente nella provincia di Padova, che aveva messo in atto un drammatico piano per togliersi la vita. I familiari dell’uomo, preoccupati dal suo allontanamento in auto e dai chiari propositi suicidi manifestati, hanno dato l’allarme ai carabinieri di Padova che sono riusciti a localizzare il suo telefono cellulare nell’area di Misurina ad Auronzo di Cadore (Belluno).

I carabinieri di Cortina d’Ampezzo hanno quindi fatto scattare le ricerche in zona, individuando l’auto dell’uomo nascosta tra la vegetazione, in un bosco a circa 60 metri da una strada.

L’auto aveva il motore acceso, i fari spenti, le portiere sigillate con nastro isolante e un tubo in plastica collegato allo scarico riversava i fumi nell’abitacolo. Il padovano era dentro, ormai privo di sensi. I militari lo hanno estratto dall’abitacolo saturo di gas di scarico, praticando le prime manovre salvavita. All’arrivo del Suem 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Belluno per la grave intossicazione. Attualmente si trova ricoverato ma non è in pericolo di vita.

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suicidio salvataggio carabinieri
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