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E' sempre Cartabianca, lite furiosa tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona: "Strappo il contratto"

Una battuta dell'ospite innesca il botta e risposta rovente

Bianca Berlinguer e Mauro Corona - (fermo immagine)
Bianca Berlinguer e Mauro Corona - (fermo immagine)
23 settembre 2026 | 22.20
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

"Lei non capisce nulla". "Se vuole andare, se ne vada". Lite furibonda tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona a E' sempre Cartabianca oggi, mercoledì 23 settembre. Il programma in onda su Rete4 comincia con mezz'ora di ritardo per un problema tecnico al mixer, come annuncia la giornalista. L'episodio viene sottolineato da Corona, ospite fisso della trasmissione. "Spero che i tecnici non diventino il capro espiatorio", le parole dello scultore e scrittore, dopo aver confessato scherzosamente di "aver bevuto un bicchierino" durante la pausa pubblicitaria prolungata. La battuta di Corona non trova il gradimento di Berlinguer, che non nasconde il proprio malumore. E la temperatura sale rapidamente. "Ho detto una cosa gradevole per i tecnici, lei mi fa una filippica. Io parlo in generale, ho detto che nella vita si cerca il capro espiatorio", dice Corona in una discussione sempre più accesa.

"Lei si è fatto il bicchierino mentre noi cercavamo di far ripartire le macchine", replica Berlinguer. "Allora me ne vado, può stracciare il mio contratto. Ha ragione Sallusti, lei non fa parlare. Non ha senso che mi faccia le domande, se non mi fa parlare", incalza Corona. "Basta con questi ricatti, faccia quello che le pare. Se vuole andarsene, se ne vada. Lei è stufo? Io invece...", affonda il colpo Berlinguer. Il muro contro muro prosegue per un paio di minuti. Cosa si fa? "A questo punto dobbiamo andare avanti con la puntata, bisogna impostarla meglio e capire se io dico una battuta o una cosa seria. Stasera ha guastato tutto...", dice Corona prima della tregua. Si comincia e torna il sereno. "Volevo chiedere scusa, mi è partito l'embolo", dice Corona. "Spero che per la prossima stagione si trovi qualcuno un po' più educato. Non è difficile trovare qualcuno migliore di me".

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