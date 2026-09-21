Uno screenshot dalla sala operatoria potrebbe riaprire il caso di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Un fermo immagine, depositato oggi nel corso dell’udienza davanti al Riesame di Napoli dagli avvocati Alfredo Sorge e Vittorio Manes, difensori del cardiochirurgo Guido Oppido, potrebbe cambiare le ricostruzioni di quanto avvenuto.

Nel chiedere l’annullamento dell’interdizione dalla professione medica per 12 mesi decisa dal giudice nei confronti del medico, i difensori spiegano come nella foto si veda uno degli operatori sanitari con il box aperto alla ricerca del cestello alle 14.31. Un fatto questo “che smentisce l’accusa secondo cui Oppido avesse già iniziato l’intervento prima che il box con il cuore del donante fosse in sala operatoria”, spiega l’avvocato Sorge. “Nessuno, come lo stesso dottor Oppido ha subito riferito, gli aveva detto alcunché riguardo le condizioni del contenitore”, aggiunge il difensore.