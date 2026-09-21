circle x black
Cerca nel sito
 

Bimbo morto a Napoli, legali cardiochirurgo Oppido: "Intervento iniziato quando il cuore era già in sala"

Uno screenshot dalla sala operatoria potrebbe riaprire il caso

Fiori e peluche per il piccolo Domenico - (Ipa)
Fiori e peluche per il piccolo Domenico - (Ipa)
21 settembre 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno screenshot dalla sala operatoria potrebbe riaprire il caso di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Un fermo immagine, depositato oggi nel corso dell’udienza davanti al Riesame di Napoli dagli avvocati Alfredo Sorge e Vittorio Manes, difensori del cardiochirurgo Guido Oppido, potrebbe cambiare le ricostruzioni di quanto avvenuto.

Nel chiedere l’annullamento dell’interdizione dalla professione medica per 12 mesi decisa dal giudice nei confronti del medico, i difensori spiegano come nella foto si veda uno degli operatori sanitari con il box aperto alla ricerca del cestello alle 14.31. Un fatto questo “che smentisce l’accusa secondo cui Oppido avesse già iniziato l’intervento prima che il box con il cuore del donante fosse in sala operatoria”, spiega l’avvocato Sorge. “Nessuno, come lo stesso dottor Oppido ha subito riferito, gli aveva detto alcunché riguardo le condizioni del contenitore”, aggiunge il difensore.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bimbo morto a napoli bimbo morto a napoli cuore bimbo morto a napoli domenico domenico caliendo trapianto cuore domenico
Vedi anche
Funerali Mazzola, l'uscita del feretro dalla basilica di Sant'Ambrogio: l'ultimo coro dei tifosi dell'Inter - Video
Quando Presley Gerber parlava delle dipendenze: "A 14 anni ho iniziato a lavorare e a prendere farmaci" - Video
"Ciao Sandro", a Milano l'ultimo saluto a Mazzola: l'arrivo del feretro alla basilica di Sant'Ambrogio - Video
Capasa (Cnmi): "Moda sotto attacco del fast fashion, risposta deve venire da politica e Ue" - Video
Nuovo Piano demenze e Alzheimer, Schillaci: "Più fondi in Manovra" - Video
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video
Donne in burqa sul palco di Pontida, lo show anti-islamizzazione - Video
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo
Vannacci: "Salvini in calo di consenso? Mi auguro che crisi sia presto superata" - Video
Pontida al via sulle note del 'Va pensiero' e con l'omaggio a Bossi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza