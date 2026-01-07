La Procura di Catania attende l'esito del tribunale del riesame dopo il ricorso per la scarcerazione dell'uomo di 59 anni che ha picchiato selvaggiamente, come testimoniato da un video virale, il figliastro di 10 anni. Secondo quanto emerso da accertamenti ulteriori, già in precedenza la Polizia era intervenuta nella famiglia. Intanto il Tribunale dei minori di Catania ha sospeso la responsabilità genitoriale del patrigno e della madre del bambino picchiato con un cucchiaio di legno in una casa del quartiere San Cristoforo di Catania mentre lo insultava urlandogli “io sono il tuo padrone”.

Il ragazzino, insieme alle tre sorelline più piccole che hanno assistito alla scena, è stato al momento affidati ai nonni materni, con la supervisione di un’equipe multidisciplinare e il divieto di avvicinamento dei genitori sul quale controlleranno le forze dell’ordine. Soltanto la madre potrà incontrare i figli saltuariamente in spazi preservati.