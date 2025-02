Bimby TM7, Wehling (Vorwerk): “In arrivo monitoraggio da remoto dall’estate 2025”

“Il nuovo modello di Bimby® e Cookidoo sono connessi e inseparabili, lo si evince anche dal design con il grande schermo. Le nuove caratteristiche comprendono la proposta di nuove ricette e, a partire da quest'estate, sarà disponibile il monitoraggio da remoto, così che mentre si sta svolgendo qualche altra attività, come il giardinaggio o la lettura, sarà possibile sapere quando la preparazione è pronta”. Così Ramona Wehlig, Vice President Culinary Digital di Vorwerk, in occasione della presentazione del nuovo Bimby® TM7 di Vorwerk, azienda di vendita diretta numero uno in Europa e leader al mondo nella vendita diretta di elettrodomestici di alta qualità.