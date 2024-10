Si scava sotto le macerie per verificare che non ci siano altre persone rimaste coinvolte

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in uno stabilimento a Bologna. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno ricostruendo anche la dinamica e i motivi dello scoppio che ha gravemente danneggiato il prefabbricato. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.