Boris Johnson scatenato all’Anema e Core di Capri. Tornerà in politica?

L’ex premier britannico Boris Johnson si è materializzato ieri, poco dopo la mezzanotte, all’Anema e Core di Capri, accompagnato dalla moglie Carrie e da un gruppo di amici. Il locale, fondato nel 1994, si trova a un passo dalla celebre Piazzetta, ed è il cuore pulsante della notte caprese: musica dal vivo ogni sera e un pubblico che unisce affezionati della “Taverna” e divi di Hollywood.

Al suo arrivo Johnson, maglietta nera e calzoncini grigi, è stato accolto dalle note del patron Gianluigi Lembo, tra i classici della canzone napoletana, hit come “Stand by Me”, “Hey Jude”, “Mamma Mia” e “Sweet Caroline”, e i pezzi improvvisati da una band che si muove con agilità in un canzoniere che cambia ogni sera. Non è mancato un omaggio all’ospite con l’inno britannico intonato in coro, bandierine Union Jack con il suo volto stampato (lo staff della Taverna è in grado di personalizzare di tutto, dai tamburelli alla magnum di Champagne) e un selfie con il padrone di casa.

Dopo le dimissioni da Downing Street nel settembre 2022, Johnson ha trasformato la propria notorietà in un portafoglio di incarichi editoriali, televisivi e remunerative apparizioni pubbliche. Nel giugno 2023 ha debuttato con una rubrica del sabato sul Daily Mail, nell’autunno 2024 ha pubblicato “Unleashed”, autobiografia di 784 pagine edita da HarperCollins, subito balzata in cima alle classifiche.

Parallelamente, Johnson resta tra gli oratori più pagati al mondo: nel febbraio 2023 un’agenzia di speaker internazionali gli ha versato in anticipo 2,5 milioni di sterline, mentre per un discorso di 30 minuti e una chiacchierata davanti al pubblico a Colorado springs ha incassato 276mila sterline.

Di fronte alla débâcle dei Conservatori nel 2024 e ai sondaggi che premiano Nigel Farage, un ritorno di Johnson non è escluso: in’intervista a GB News a maggio si è detto “non pronto, ma mai dire mai”. Intanto si gode Capri e si diverte all’Anema e Core.