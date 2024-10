Brand Journalism Festival: Kron (Nestlè) “un'opportunità oggi per avere un racconto aziendale fatto da tecnici dell'informazione”

‘Come Nestlè vogliamo vedere come funzionano e vogliamo far vedere come possiamo funzionare noi in questo tipo di sistema, vogliamo vedere e dare la disponibilità di raccontarci, a far vedere che cosa possiamo fare a un team che è sicuramente interessato ad ascoltarci e quindi siamo contenti di partecipare a questo nuovo strumento di lavoro che può dare soddisfazione sia a noi sia al mondo dell'informazione. Così Manuela Kron, Corporate Affairs Director Nestlè, perchè Nestlè ha scelto di supportare la prima edizione del Brand Journalism Festival che il 12 novembre riunisce editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti e appassionati della comunicazione in un confronto sull'evoluzione del mondo dell'editoria, del giornalismo e della corporate communication.