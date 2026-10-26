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Bruscagnin (Vivere Ets): "Associazionismo è una forza importante"

Martina Bruscagnin - Adnkronos
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26 ottobre 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
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“La logica dell’associazionismo è una forza importante. Il coordinamento nazionale è nato per costituire una voce comune a tutela di tutte le famiglie a livello nazionale. In questo contesto l’unione fa la forza anche a livello delle istanze”. Lo ha detto Martina Bruscagnin, presidente di Vivere Ets, il coordinamento nazionale delle associazioni per la neonatologia, in occasione della presentazione al Festival del Cinema di Roma del docufilm “Vite in campo”, prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Chiesi Italia, che racconta anche la storia di una bambina nata prematuramente.

“Quando sei inserito in un’esperienza che non è esattamente quella che ti eri immaginato, c’è un inizio molto difficile. Soprattutto come mamma vorresti riuscire a tenere il bambino in protezione, invece nasce prematuramente e questo ti crea un senso di colpa importante e un grande timore che tuo figlio stia bene. Il vissuto di un altro genitore ti aiuta incredibilmente a superare e ad affrontare questa situazione”, ha proseguito Bruscagnin.

“È stato importante avere un sistema che si radicasse all’interno della nazione con più associazioni – ha spiegato – Da sette associazioni che hanno creato questo coordinamento oggi ne sono cinquanta, che concretamente possono aiutare i reparti di terapia intensiva e le famiglie, anche con gruppi di autoaiuto e di ascolto e in stretta collaborazione con gli operatori e i reparti di terapia intensiva”.

“Avendo avuto questa esperienza, che poi si è tradotta in un’esperienza estremamente bella e positiva, mi sono sentita in dovere di fare qualcosa per gli altri. E a distanza di ventisei anni mi commuovo ancora”, ha concluso Bruscagnin.

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