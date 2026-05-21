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Bullismo: Martino (Ps), 'con app Youpol segnalazioni anche anonime'

21 maggio 2026 | 13.05
Redazione Adnkronos
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"La polizia di Stato mette in campo una serie di azioni contro il bullismo. Tra queste l'ammonimento del Questore, che consente di intervenire prima ancora della denuncia attraverso una segnalazione fatta da chiunque. La segnalazione può giungere anche attraverso l'app Youpol che la polizia di stato ha studiato per intercettare quelle forme di bullismo e segnalazioni che devono essere effettuate in maniera anche anonima". Sono le parole di Marco Martino, Direttore del Servizio Centrale Anticrimine Polizia di Stato a valle del panel  'Analizziamo le conseguenze - Impatto psicologico, sociale e legale del disagio giovanile', tra gli appuntamenti della seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.

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