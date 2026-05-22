Bullismo: Mazzone (Federscherma), ' Servono cultura, sensibilizzazione e consapevolezza'

"Il protocollo firmato con la Federazione Italiana Scherma può favorire una sensibilizzazione sul territorio e nelle società sportive anche durante l'estate per aumentare la consapevolezza sui fenomeni di bullismo. Servono cultura, sensibilizzazione e consapevolezza". Lo ha detto Luigi Mazzone, presidente Federazione Italiana Scherma e direttore Neuropsichiatria Infantile Tor Vergata intervenendo alla seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.