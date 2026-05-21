Bullismo: Murelli (Lega), 'istituzioni recepiscano disagio giovanile'

"Il ruolo delle istituzioni nell'intercettare il bullismo è andare a recepire il disagio giovanile e fare in modo che all'interno delle scuole e della società si possa intervenire attraverso strumenti che mirino ai social, alla comunicazione e agli ambienti in cui i ragazzi vivano. Il dialogo continuo con i ragazzi è fondamentale per evitare che si affidino all'intelligenza artificiale". Sono le parole della senatrice Elena Murelli intervenendo alla seconda Maratona Bullismo promossa proprio da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.