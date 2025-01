Buone Pratiche 2025, Mia Grassi (Adnkronos) tra i premiati

Al caporedattore centrale dell'Adnkronos Mia Grassi il premio internazionale Buone pratiche 2025, il riconoscimento assegnato da Remind e dall’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia alle eccellenze che contribuiscono allo sviluppo sostenibile della Nazione nel campo della Cultura, dell’Economia e dell’Informazione. La cerimonia, tenutasi allo Spazio Europa, è stata introdotta dal presidente di Remind Paolo Crisafi e dal direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza, che si sono avvalsi della collaborazione dell’Osservatorio Internazionale Buone Pratiche, guidato da Franco Mencarelli. A portare i saluti istituzionali, Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati.

Tra i premiati, Roberto Sergio, direttore generale della Rai, che ha tenuto a rivendicare "l'eccellenza del servizio pubblico al di là di come viene raccontato": "In un mondo che ci travolge con le fake news - ha detto - la Rai è un punto di riferimento sempre affidabile per i cittadini e lo ha dimostrato in tante occasioni, una su tutte durante il Covid''. Riconoscimenti anche a Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film, e ad Andrea Pucci, direttore di TgCom24.

Una menzione speciale è stata rivolta al Modello Caivano, progetto per la riqualificazione sociale e infrastrutturale, che ha visto, sul territorio, la dedizione e l’amore di don Maurizio Patriciello della parrocchia di San Paolo al Parco Verde del Comune di Caivano, e lato istituzionale, l’impegno proattivo di figure come Fabio Ciciliano, commissario straordinario per Caivano e capo del dipartimento Protezione civile, e di Marco Mezzaroma, presidente Sport e Salute. Nel corso della cerimonia sono state anche ricordate le famiglie imprenditoriali italiane, simbolo di resilienza e innovazione, con riconoscimenti a alla famiglia Manfredi per la Ristorazione con la Ménagère, e i premi alla memoria per Angelo Vallefuoco, fondatore dello Studio Legale Vallefuoco, e Domenico Gravina, fondatore del gruppo Italpol che nel 2025 compie 50 anni.

A ricevere il riconoscimento anche Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza e autore di “Al Verde” per la finanza sostenibile; Alessandra Sardoni, giornalista e conduttrice “La 7”; Anna Carlucci, scrittrice e Regista “La vita tra le mani”; Leonardo Donato, editore di “Fortune Italia”; David Pambianco, editore di “Pambianco News”; Eugenio Fatigante, editorialista di “Avvenire”; Filippo Caleri, caporedattore “Il Tempo”; Tonia Cartolano, caporedattore “Sky TG24” (in collegamento da Auschwitz); Corrado Chiominto, caporedattore Ansa; Gianni Macheda, caporedattore “Italia Oggi”; Umberto Mancini, caporedattore “Il Messaggero”; Nicola Saldutti, caporedattore “Il Corriere della Sera”; Marco Bellizi, caposervizio “L’Osservatore Romano”; Alessandro Galimberti, caposervizio “Il Sole 24 Ore”; alla carriera, Roberto Rossi Vicepresidente Ordine Giornalisti Lazio.

Per il mondo manageriale la distinzione di merito è stata attribuita a Stefano Lucchini, Presidente AmCham e Presidente Robert Kennedy Foundation Human Rights Italia, per il settore delle relazioni internazionali e dei diritti umani. Ulteriori attestazioni di merito per la sezione Direttori sono state assegnate: per le assicurazioni, a Sacha Camerino Direttore Centro-Sud Italia Generali Real Estate; per la finanza a Gianfrancesco Rizzuti Direttore Operativo Febaf; per l’innovazione a Luca Iuliano Direttore Engineering Telsy. Per la Solidarietà sono state indicate come Operatrici di Verità e Amore Jackie Miller Fondatrice Partnerships for Change e Christine Arena Fondatrice Generous Films.

Il Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi ha sottolineato il valore di questo appuntamento, dichiarando: "Il Premio Internazionale Buone Pratiche rappresenta un’occasione per riflettere e celebrare le competenze e esperienze per migliorare il presente e costruire il futuro della nostra Nazione. Ogni buona pratica premiata non solo è un esempio di eccellenza, ma anche un modello di ispirazione da seguire per chi lavora con dedizione e passione nel proprio campo, ponendosi in una visione di sistema. Attraverso l’impegno dell’Osservatorio Internazionale Buone Pratiche, vogliamo continuare a dare voce a quelle iniziative lodevoli che portano valore reale, favorendo la condivisione di idee innovative e soluzioni concrete per il benessere e la sicurezza delle persone”.