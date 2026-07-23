L'uomo sarebbe stato a lungo ascoltato dagli investigatori, il corpo della donna nascosto nel cassettone del letto
C’è un indagato per la morte della giovane donna trovata senza vita la sera di lunedì scorso in un appartamento di Barriera di Milano, a Torino, avvolta in un telo e nascosta nel cassettone del letto. A quando si apprende, l’indagato sarebbe stato ascoltato a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino che dal momento del ritrovamento del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono al lavoro per ricostruire vita privata e lavorativa della vittima.
Oggi, intanto, è stata eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte e stabilire con maggiore certezza quando la donna è morta. Ancora presto, fanno sapere gli investigatori, per conoscere gli esiti delle analisi. A dare l’allarme era stato un amico preoccupato per non avere avuto più notizie della donna.