circle x black
Cerca nel sito
 

Cade mentre è in smart working, riconosciuto come infortunio sul lavoro

Una dipendente dell'università di Padova si era rotta la caviglia mentre lavorava da casa durante il Covid

Smart Working - Fotogramma
Smart Working - Fotogramma
25 febbraio 2026 | 19.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una dipendente di 60 anni dell’università di Padova si è vista riconoscere dall’Inail un infortunio sul lavoro patito mentre era in smart working durante il periodo Covid. La donna l’8 aprile 2022 era inciampata, fratturandosi la caviglia, mentre lavorava da casa, collegata con l’ufficio da remoto. La donna era poi stata ricoverata e operata alla caviglia e aveva dovuto sottoporsi anche a un lungo periodo di riabilitazione.

Queste le tappe della vicenda: l’Inail prima lo riconosce come un infortunio sul lavoro ma poi cambia idea, costringendo la donna a ricorrere alle coperture dell’Inps e a pagarsi ogni prestazione medica e senza vedersi risarcire il danno.

Successivamente l’Inail lo riconosce come infortunio sul lavoro con un’invalidità del 9%, ma non le riconosce il rimborso di tutte le spese sostenute. Si va in causa e il giudice del lavoro del Tribunale di Padova l’8 maggio scorso condanna l’Inail a pagare anche tutte le spese, quelle mediche e quelle legali.

La notizia è stata diffusa dal sindacato Fgu Gilda Unipd a cui la donna si era rivolta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
infortunio sul lavoro smart working Covid smart working infortunio sul lavoro sentenza infortunio lavoro smart working
Vedi anche
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza