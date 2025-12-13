circle x black
Cagliari, 91enne muore travolto sulle strisce

Alla guida dell'auto c'era un ventenne che è stato ricoverato in stato di choc nell'ospedale locale Santissima Trinità

L'incidente nel Cagliaritano
13 dicembre 2025 | 20.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un anziano di 91 anni ha perso la vita nel Cagliaritano, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto vicino al cimitero di Monserrato a Cagliari. Alla guida dell'auto c'era un ventenne. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, mentre il giovane è stato accompagnato in stato di choc all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

