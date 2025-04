Questa spiaggia è in vetta alla classica The World's 50 Best Beaches

Cala Goloritzè in Sardegna, è la spiaggia più bella al mondo tra 50 nella classifica The World's 50 Best Beaches del 2025. La lista, si legge sul sito, è il risultato di innumerevoli giorni trascorsi dai nostri giudici, dai Beach Ambassador e dal team di World's 50 Beaches a esplorare le spiagge di tutto il mondo".

"Cala Goloritzé - è il commento - è molto più di una semplice spiaggia: la sua bellezza selvaggia è in grado di toccarvi emotivamente nel momento stesso in cui la osservate. Sia che si guardi dal belvedere in alto, sia che si stia a riva con i piedi nell'acqua, la scena è davvero mozzafiato. Se tutta la Costa di Baunei è splendida, Cala Goloritzé si distingue anche per il suo spettacolare pinnacolo calcareo di 143 metri, che ricorda una cattedrale. L'acqua qui è incredibilmente limpida e perfetta per nuotare, ma ciò che distingue veramente questa spiaggia sono i forti sforzi di conservazione che la proteggono. Dichiarata monumento naturale negli anni '90, Cala Goloritzé è rimasta straordinariamente conservata". "L'accesso è limitato a coloro che si recano a piedi - con un numero limitato di biglietti venduti ogni giorno - o ai bagnanti che arrivano dalle barche ormeggiate a 200 metri di distanza" si legge ancora. "Si tratta di una miscela perfetta di bellezza naturale incontaminata e di un'esperienza di spiaggia diversa da qualsiasi altra", è la conclusione.

A chiudere la classifica delle 50 spiagge più belle del mondo c'è ancora l'Italia. Si tratta de La Pelosa di Stintino, "situata sulla costa nord-occidentale della Sardegna", "ampiamente considerata una delle più belle spiagge d'Europa. Conosciuta per le sue splendide acque turchesi e poco profonde, La Pelosa viene spesso paragonata alle spiagge tropicali nonostante si trovi nel Mediterraneo".