Sapevamo che non sarebbe durata. La tregua all'afa che ha dato un po' di sollievo sta per terminare e dal weekend ci ritroveremo di nuovo a fare i conti con lo spettro del caldo africano sull'Italia e una lunghissima ondata di calore almeno fino al 10 agosto, avvertono i meteorologi. Per ora però godiamoci questi giorni di assenza del bollino rosso (il massimo livello di allerta) sulla Penisola, da Roma a Milano, dovuta anche al maltempo che ha colpito alcune zone, e andiamo a vedere quali saranno le città contraddistinte dal bollino arancione oggi giovedì 25 luglio 2024 e domani.

Nel dettaglio, ci attendono ancora 2 giorni senza bollino rosso, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. La settimana lavorativa si chiuderà senza capoluoghi contrassegnati dal livello di rischio 3, l'allerta massima. Oggi sarà solo Genova - tra le 27 città monitorate - ad avere il bollino arancione (allerta 2), che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili": categorie vulnerabili come anziani, fragili, bambini, donne in gravidanza, lavoratori più esposti. Mentre domani venerdì 26 luglio il bollino arancione tornerà in 7 capoluoghi: Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.

E dopo? Gli esperti del sito www.iLMeteo.it confermano la presenza dell’alta pressione sul nostro Paese almeno fino al 10 agosto con temperature elevate e il ritorno del caldo africano. Insomma, una prospettiva tutt'altro che allettante: già all’inizio della prossima settimana saranno possibili nuovamente i 40° gradi, anche a Roma.