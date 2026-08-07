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Caldo africano, oggi e domani bollino rosso per 19 città: "Al Sud ancora picchi di 39 gradi"

Sabato 8 e domenica 9 agosto diminuiscono le città bollino rosso per il caldo: ne saranno 19 su 27. Previsti temporali al Nord, ma al Sud nessuna tregua, Brescia: "Per una svolta bisognerà aspettare almeno il 18 agosto"

Ancora caldo sull'Italia - (Afp
Ancora caldo sull'Italia - (Afp
08 agosto 2026 | 00.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La fine del caldo africano è vicina? Secondo gli esperti, la risposta è "no". Tuttavia oggi, sabato 8 e domani domenica 9 agosto diminusce il numero delle città da bollino rosso: "solo" 19 su 27, tra quelle monitorate dal Ministero della Salute.

L'elenco delle città bollino rosso nel weekend

Secondo il bollettino aggiornato sulle ondate di calore e i livelli di allerta, sabato saranno otto le città con il livello di allerta più basso, Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Venezia, Trieste e Verona, a fronte delle altre 19 con il bollino rosso. Domenica, le città in rosso saranno ancora 19 (Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo), mentre quelle in giallo saranno 7 con Bolzano che passa al livello arancione.

Le previsioni dell'esperto per l'8 e il 9 agosto

"Al Nord correnti un pochino più fresche in quota determineranno un po' più di instabilità, con forti temporali di calore tra tardo pomeriggio e notte. Nessun cambio di passo in vista per gli italiani che da oltre due mesi e mezzo convivono in compagnia di un caldo opprimente che sta caratterizzando questa estate. La situazione resta bloccata, in particolare al Centro-Sud, dove l’alta pressione africana continuerà a dominare la scena con caldo afoso sulle coste e picchi di 38-39°C nelle pianure interne durante il weekend", ha spiegato all'Adnkronos Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, precisando che "al Nord correnti un pochino più fresche in quota determineranno un po' più di instabilità, con forti temporali di calore tra tardo pomeriggio e notte, favoriti dall'eccessivo calore accumulato al suolo, oltre ai consueti rovesci pomeridiani su Alpi e Appennino. Per il resto, le mappe confermano ancora gran caldo e persino un ulteriore rialzo termico a metà della prossima settimana: per una svolta bisognerà aspettare almeno il 18 agosto, anche se ancora non si intravede nessun vero cambio di registro tale da confermare con certezza questa tendenza", ha concluso.

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caldo record caldo africano bollino rosso anticiclone africano caldo italia caldo quando finisce
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