Rimonta l’anticiclone subtropicale. Il caldo per ora non lascia l'Italia anzi: sta per arrivare la sesta ondata di calore con valori massimi fino a 8°C sopra la media. In pieno luglio avremmo sfondato senza fatica il muro dei 41-42°C. Ora a salvarci dal collasso termico totale sarà semplicemente il calendario. Essendo ormai a settembre, le giornate sono più corte: a Milano possiamo contare su 13 ore e 16 minuti di soleggiamento, mentre a Roma ci fermiamo a 13 ore e 8 minuti. Le 2 ore di spietata radiazione solare in meno rispetto al solstizio d'estate fanno da scudo contro i picchi canicolari più estremi.

Tuttavia, non c'è da illudersi sottolinea iLMeteo.it: da venerdì 4 settembre a mercoledì 9 ci aspetta un'anomalia termica capace di spingere i termometri fino a 8°C oltre le medie stagionali, facendo tremare gli almanacchi meteorologici. Milano si prepara a sudare, per più giorni, con punte di 34-35°C, sfidando apertamente il record mensile assoluto di 34,6°C registrato a Brera (centro città) il primo settembre del 2024.

A Roma le massime oscilleranno tra i 35 e i 36 gradi, mettendo anche qui nel mirino il primato mensile di 35,6°C (un record condiviso dal lontano 3 settembre 1982 e dal recente 7 settembre 2024).

La polveriera del Mediterraneo

Il vero pericolo di questa fiammata, però, non risiederà nel calore immediato, quanto nell'energia immagazzinata via via nel tempo: i nostri mari continueranno a bollire, trasformandosi in immensi serbatoi di carburante per i mesi a venire. Nel frattempo, però, nel Nord Europa le notti si stanno allungando e si intravedono i segnali delle prime discese di aria fredda polare. Quando una perturbazione atlantica si tufferà, inevitabilmente e a breve, nel cuore del Mediterraneo, lo scontro con questa superficie marina surriscaldata sarà esplosivo. Il rischio di nubifragi ed eventi estremi autunnali non sarà una possibilità remota, ma una conseguenza fisica quasi certa. Inizieremo a breve a preoccuparci dei nubifragi autunnali.

Per tornare a parlare di un meteo sereno, stabile e privo di questo logorante tumulto atmosferico, dovremo probabilmente aspettare il più freddo, ma rassicurante, rifugio dell'Inverno.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 2 agosto - Al Nord: qualche temporale sulle Dolomiti e sui monti del piacentino. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: temporali su Basilicata e Calabria.

Domani, giovedì 3 agosto - Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: sole prevalente e più caldo. Al Sud: qualche rovescio sui monti calabresi.

Venerdì 4 agosto - Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: sole e più caldo. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: anticiclone africano durante il weekend con punte di 36-37°C anche al Nord.