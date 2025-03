"Calenda infame". Questa la scritta comparsa nella notte tra sabato e domenica davati la scuola del figlio di Carlo Calenda. A denunciarlo lo stesso leader di Azione attraverso i suoi canali social.

"Questa scritta è comparsa davanti all’ingresso della scuola di mio figlio. Vorrei segnalare all’infame vigliacco che l’ha fatta che io lavoro a corso Vittorio Emanuele II, 21. Vado in ufficio a piedi e non ho la scorta. Può serenamente venire a dirmi in faccia ciò che pensa", si legge in un post su X.

"Desidero esprimere, a nome della comunità romana di Azione, la solidarietà al segretario Carlo Calenda per il gesto vile, fatto peraltro davanti alla scuola del figlio. Non fermeranno certo l'impegno per un'Europa libera e forte, anzi gli sforzi saranno raddoppiati", ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.