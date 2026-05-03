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Cambio di rotta, arrivano le piogge anche forti: il meteo della prossima settimana

Cielo nuvoloso - (123Rf)
Cielo nuvoloso - (123Rf)
03 maggio 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora una domenica mite sull'Italia, ma le cose stanno per cambiare. Oggi domenica 3 maggio il clima sarà soleggiato e le temperature massime si porteranno diffusamente tra i 22°C e i 25°C sulle pianure del Nord e su parte del Centro (settori tirrenici). Solo nella seconda parte della giornata la protezione dell'alta pressione inizierà a cedere, favorendo un aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali.

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Da domani lunedì 4 maggio una poderosa perturbazione atlantica si avvicinerà all'Italia dando il via a una fase di intenso maltempo. Le prime precipitazioni sono attese sulla Sardegna e al Nord-ovest, e in maniera più localizzata sulle coste della Toscana.

La fase clou del peggioramento è prevista tuttavia per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Al momento le regioni maggiormente a rischio paiono essere quelle settentrionali (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli) e quelle tirreniche (Toscana e Lazio) dove non mancheranno piogge battenti e grandinate. Questa condizione potrebbe portare a cumuli di pioggia con punte locali fino a 150 mm, ovvero la quantità d'acqua che solitamente cade in un intero mese concentrata in poche ore sottolinea iLMeteo.it.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 3 maggio - Al Nord: aumento delle nubi. Al Centro: bel tempo salvo velature sulle aree tirreniche. Al Sud: soleggiato e più caldo, qualche velatura in Sicilia.

Domani, lunedì 4 maggio - Al Nord: nuvoloso, piogge su Piemonte, Val d’Aosta e Liguria. Al Centro: nubi in aumento, piovaschi in Toscana entro sera. Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso, ma peggiora in Sardegna.

Martedì 5 maggio - Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: pioggia sui settori tirrenici. Al Sud: piogge su Campania e Puglia.

Tendenza: ancora maltempo con piogge e temporali specie al Centro-Nord.

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