Rilevati sabato livelli sopra la soglia nella palestra di un istituto a Pozzuoli. Il sindaco di Bacoli: "In nostri istituti no presenze anidride carbonica"

Livelli di anidride carbonica sopra la soglia, scattano i controlli in tutte le scuole dei Campi Flegrei. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, già nella serata di sabato ha immediatamente convocato una riunione del Centro di coordinamento soccorsi presso la Sala operativa di protezione civile della prefettura, in relazione alla notizia della chiusura temporanea, in via precauzionale, di una scuola di Pozzuoli in cui i Vigili del fuoco, incaricati della ricognizione, hanno rilevato un valore di anidride carbonica leggermente superiore alla soglia, nei locali della palestra.

Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Bacoli e Pozzuoli, il direttore dell'Osservatorio vesuviano (Ingv), il vicario del comando dei Vigili del fuoco di Napoli, i rappresentanti del comune di Napoli, della Protezione civile della regione Campania, delle Forze di polizia, della Asl Napoli 1 Centro e della Asl Napoli 2 Nord, il direttore del 118 Cot.

"La situazione è attentamente monitorata da tutte le componenti tecniche presenti al tavolo" ha assicurato il prefetto. I sindaci hanno già emesso le ordinanze contingibili e urgenti per l'adozione di misure di prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio bradisismico, legate agli accumuli anomali di CO2 in locali seminterrati e poco areati, indicando anche le misure di autoprotezione. Nel corso dell'incontro è stato deciso di completare tempestivamente e, con priorità, le verifiche sulle strutture scolastiche nella zona maggiormente interessata dal fenomeno. Alle verifiche parteciperanno, oltre ai Vigili del fuoco, anche tecnici dell'Osservatorio vesuviano.

La scuola chiusa a Pozzuoli, cosa ha detto il sindaco

"La scuola chiusa per i livelli di anidride carbonica al di sopra della soglia, è di competenza della città metropolitana, in una zona a rischio nella mappatura dell'Osservatorio vesuviano. E' una struttura molto lunga, e solo nella palestra e nel corridoio che porta alla palestra è stato superato di poco il limite di Co2, al di sotto, invece, in tutto il resto dei locali sullo stesso piano. Abbiamo ritenuto, opportuno con i Vigili del fuoco e la città metropolitana, chiudere l'istituto e già domani città metropolitana metterà in campo tutti gli strumenti previsti nelle ordinanze", ha detto all'Adnkronos il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, a ridosso del vertice in Prefettura a Napoli. "Lunedì e martedì le lezioni non si sarebbero comunque tenute, essendo giorni di festa per carnevale, ma io comunque, in qualità di autorità di massima sicurezza sul territorio, ho ritenuto opportuno chiudere l'istituto e fare ulteriori sopralluoghi", ha sottolineato.

"Nel frattempo, sono state fatte verifiche sulle scuole segnalate nella zona rossa, tutte con riscontri negativi. Per eccesso di zelo - ha aggiunto - saranno controllate anche scuole private, non previste nei piani originari, e due al di fuori della zona più critica".

Il sindaco di Bacoli: "In nostri istituti no presenze anidride carbonica"

"Voglio rassicurare i genitori della nostra città. Abbiamo appena finito di controllare le scuole di Bacoli. E non si sono registrate presenze anomale di anidride carbonica. È un’ottima notizia. Voglio ringraziare i vigili del fuoco per il monitoraggio che stiamo compiendo. In sinergia con la Prefettura di Napoli, continueremo a compiere tutti i controlli necessari. Vi assicuro la massima attenzione per la salute dei nostri bambini", ha scritto su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.