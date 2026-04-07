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Campi Flegrei, due nuove scosse nella notte: la più intensa di magnitudo 3.3 in zona Solfatara

Sono state avvertite anche nei quartieri occidentali di Napoli, senza danni a persone o cose

Sala Ingv - (Fotogramma/Ipa)
Sala Ingv - (Fotogramma/Ipa)
07 aprile 2026 | 09.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna a tremare la terra nell’area dei Campi Flegrei. Due scosse sono state registrate dall’Osservatorio vesuviano, la sede napoletana delI’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) oggi martedì 7 aprile: la prima, di magnitudo 3.3, è avvenuta alle 4.32 a una profondità di 2 km con epicentro localizzato nei pressi della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. Il secondo terremoto, di magnitudo 2.6, è avvenuto alle 4.38, ancora a una profondità di 2 km, sempre in zona della Solfatara. Le scosse sono state avvertite anche nei quartieri occidentali di Napoli, senza danni a persone o cose.

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Una scossa di magnitudo 2.1 era stata segnalata venerdì 3 marzo vicino ai comuni di Pozzuoli, Quarto e Bacoli.

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