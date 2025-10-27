circle x black
Cerca nel sito
 

Orrore a Sezze, uccide e seziona un cane: guardie zoofile filmano tutto

Il materiale fotografico e video raccolto verrà trasmesso dalla Fipsas alla Procura di Latina per gli accertamenti di competenza

I resti del cane ucciso - Fipsas
I resti del cane ucciso - Fipsas
27 ottobre 2025 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Orrore a Sezze, in provincia di Latina, dove oggi, lunedì 27 ottobre, un uomo ha ucciso e sezionato un cane, per poi raccogliere i resti dell’animale, riporli in una busta e darsi alla fuga verso le colline circostanti.

L'episodio è avvenuto in località Ceriara e sul posto, allertate da una segnalazione, sono intervenute le guardie zoofile della Fipsas, coordinate dal responsabile regionale Emiliano Ciotti, che sono riuscite a documentare l’intera scena in pochi minuti. Alla vista degli operatori, l’uomo ha raccolto i resti dell’animale ed è scappato. Il materiale fotografico e video raccolto verrà trasmesso alla Procura di Latina per gli accertamenti di competenza, al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda ed escludere l’eventualità che si siano verificati episodi analoghi nella zona.

Le guardie della Fipsas operano da oltre 30 anni sul territorio, impegnandosi quotidianamente nella tutela ambientale, nella salvaguardia dell’ecosistema e nella protezione degli animali. Tuttavia, a quanto raccontano gli stessi volontari intervenuti, che si sono detti profondamente scossi dall’accaduto, non avevano mai assistito a un episodio ugualmente raccapricciante.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
animali maltrattati uccide e seziona un cane cane ucciso a Sezze cronaca news Sezze ultime notizie Latina news
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza