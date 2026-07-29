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Cappellari, giornalista indagato per simulazione di reato: "Gas e bottiglie alcool ordinate e pagate da lui"

L'inchiesta era partita dall'esplosione avvenuta il 30 maggio scorso davanti alla casa del cronista

Adriano Cappellari - (Foto da Facebook)
Adriano Cappellari - (Foto da Facebook)
29 luglio 2026 | 17.53
Cristina Livoli
LETTURA: 2 minuti

L'inchiesta era partita dall'esplosione avvenuta il 30 maggio scorso a Enego (Vicenza), quando un ordigno provocò danni agli immobili confinanti. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza della famiglia del giornalista avevano ripreso una persona a volto coperto che, dopo aver lanciato una busta contenente minacce di morte rivolte ad Adriano Cappellari, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a don Maurizio Patriciello, collocava davanti all'abitazione un involucro con bombolette di gas, alcool, liquidi infiammabili e artifici pirotecnici.

Secondo gli investigatori, l'episodio presentava forti analogie con altri atti intimidatori denunciati dallo stesso Cappellari tra novembre 2025 e febbraio 2026: lettere anonime con minacce di morte, fotografie dell'uomo, di Meloni e di don Patriciello con i volti cerchiati in rosso e contrassegnati da una 'X', oltre a una busta contenente tre cartucce calibro 22. Dopo tali episodi erano state disposte misure di tutela nei confronti del giornalista, dapprima con vigilanza radiocollegata e successivamente con un dispositivo di protezione dedicato dell'Arma dei carabinieri, comprensivo di veicolo istituzionale e personale di scorta.

Determinanti per l'inchiesta sarebbero stati gli accertamenti tecnici sui materiali utilizzati nell'ordigno. I carabinieri hanno ricostruito, attraverso acquisti effettuati su una piattaforma di e-commerce, che le bombolette di gas e le bottiglie di alcol impiegate erano state ordinate e pagate da Cappellari poche settimane prima dell'esplosione utilizzando una carta di credito e un numero di telefono a lui riconducibili. Gli investigatori evidenziano inoltre che l'altezza dell'indagato è compatibile con quella della persona ripresa dalle telecamere e che le immagini registrate la sera dei fatti collocherebbero Cappellari nei pressi dell'abitazione negli stessi minuti in cui venne azionato il dispositivo incendiario.

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simulazione reato gas e bottiglie alcol adriano cappellari cappellari simulazione reato
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