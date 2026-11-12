Carbossiterapia, oltre l'estetica: la CO₂ al centro della ricerca e dell'evoluzione della medicina

Il 14 novembre al Maxxi di Roma il secondo Congresso della Società italiana di carbossiterapia funzionale ed estetica (Sicfe) riunisce esperti italiani e internazionali per approfondire i meccanismi biologici, le applicazioni cliniche e le nuove prospettive di una metodica che guarda sempre più alla medicina funzionale

Quando si parla di carbossiterapia il pensiero corre spesso alla medicina estetica e al trattamento della cellulite. Eppure questa metodica medica ha un campo di interesse molto più ampio, che affonda le proprie radici nella fisiologia dei tessuti e nei meccanismi biologici dell'organismo. È proprio da questa consapevolezza che prende le mosse il 2° Congresso della Società italiana di carbossiterapia funzionale ed estetica (Sicfe), dal titolo 'Carbossiterapia in evoluzione: scienza, medicina e futuro', in programma il 14 novembre 2026 presso il Maxxi di Roma. Al centro dell'incontro la volontà di superare una visione riduttiva della carbossiterapia, restituendole il ruolo di metodica medica da approfondire attraverso la ricerca scientifica, il confronto interdisciplinare e una maggiore comprensione delle sue potenzialità cliniche. "La carbossiterapia utilizza anidride carbonica (CO₂), una molecola che il nostro organismo produce continuamente attraverso i processi metabolici e che viene normalmente eliminata con la respirazione. Somministrata localmente attraverso dispositivi medicali, può influenzare la perfusione dei tessuti e favorire il rilascio di ossigeno dall'emoglobina, intervenendo su alcuni meccanismi che regolano la disponibilità di ossigeno a livello cellulare", spiegano gli esperti.

"La carbossiterapia non nasce semplicemente per migliorare un inestetismo: il suo interesse medico riguarda soprattutto la fisiologia dei tessuti", spiega Nadia Fraone, presidente della Sicfe. "La sua particolarità è proprio quella di utilizzare una molecola che appartiene alla nostra fisiologia per influenzare alcune condizioni funzionali dei tessuti. È un'interazione interessante, che ci ricorda come l'ossigenazione non dipenda soltanto da quanto ossigeno arriva, ma anche da come viene reso disponibile". Una prospettiva che invita a considerare il paziente nella sua complessità, senza ridurre il trattamento alla correzione di un singolo inestetismo. Dietro un'alterazione estetica possono infatti esserci condizioni differenti, dalle modificazioni del microcircolo alle alterazioni della struttura cutanea, fino ai cambiamenti del tessuto sottocutaneo. Situazioni che richiedono valutazioni specifiche e percorsi terapeutici appropriati.

"È fondamentale partire dalla visita medica, dalla diagnosi e dall'obiettivo clinico, non dalla macchina o dal trattamento - sottolinea Fraone - La carbossiterapia presenta applicazioni consolidate nella pratica clinica e altre ancora oggetto di studio, con evidenze scientifiche di diversa solidità. Non è una soluzione universale e non deve essere presentata come tale. Il suo valore va ricercato nella comprensione dei meccanismi biologici e nella corretta selezione delle indicazioni". È proprio questo approccio a rappresentare il filo conduttore del congresso Sicfe, che intende promuovere una lettura funzionale e integrata del ruolo della CO₂ in medicina. Il programma scientifico riunisce autorevoli relatori italiani e internazionali e affronta argomenti che spaziano dalla fisiologia del microcircolo al metabolismo cellulare, dalla medicina funzionale alla rigenerazione tissutale, fino alle diverse applicazioni cliniche della carbossiterapia.

La visione della società scientifica si sintetizza nel principio "La funzione prima dell'estetica": un orientamento scientifico e culturale che invita a guardare oltre il risultato visibile, approfondendo i processi biologici che lo precedono e valorizzando il dialogo tra discipline e competenze differenti. Il congresso del 14 novembre vuole essere dunque non soltanto un appuntamento di aggiornamento professionale, ma un'occasione di confronto sulle evidenze disponibili, sulle esperienze cliniche e sulle prospettive future della disciplina. Un momento di crescita condivisa per contribuire a una pratica medica sempre più consapevole, rigorosa e attenta alla persona.

La carbossiterapia è oggi chiamata a evolversi attraverso la qualità della ricerca, la conoscenza scientifica e la capacità di interpretare i meccanismi fisiologici che ne sono alla base. È questa la direzione che la Sicfe intende promuovere, aprendo un dialogo tra ricerca e pratica clinica e contribuendo a definire nuove prospettive per il futuro della metodica.