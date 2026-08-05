Carburanti annacquati, blitz della Guardia di Finanza di Roma - Video

Dopo l'inchiesta dell'Adnkronos sulla denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, venduti a ignari clienti, questa mattina è scattata una maxi operazione della Guardia di Finanza a Roma. Le Fiamme Gialle, dalle prime ore di oggi, sono impegnate nei controlli della qualità dei carburanti venduti negli impianti di distribuzione della Capitale. Nel mirino dei finanzieri in particolare il gasolio, più facilmente adulterabile. (Servizio di Fabrizio Rostelli e Lorenzo Capezzuoli Ranchi).