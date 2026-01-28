circle x black
Carnevale di Viareggio e Kinder ancora insieme per regalare gioia e condivisione a famiglie

28 gennaio 2026 | 18.30
Prosegue anche nel 2026 la collaborazione tra Kinder e la Fondazione Carnevale di Viareggio, un percorso condiviso iniziato nel 2019 e che, anno dopo anno, continua a celebrare la fantasia, la creatività e il piacere di stare insieme. Un’intesa che nasce da valori comuni: da un lato, l’impegno di Kinder nel promuovere occasioni di gioco e di relazione tra genitori e figli per sostenere esperienze capaci di creare ricordi indelebili; dall’altro, lo spirito del Carnevale di Viareggio, una manifestazione tra le più importanti in Italia e nel mondo che da oltre 150 anni coinvolge e appassiona famiglie di tutte le età, richiamando più di 500.000 spettatori per ogni edizione.

Tra carri allegorici monumentali – realizzati con l’inconfondibile tecnica della cartapesta – musica, colori e un’atmosfera unica nel suo genere, il Carnevale di Viareggio si conferma anche nel 2026 come un appuntamento capace di unire più generazioni, trasformando ogni sfilata in un momento di festa e condivisione.

All’interno di questo contesto, Kinder accompagnerà i sei grandi corsi mascherati in programma nel mese di febbraio, animando le giornate di festa domenica 1, sabato 7, giovedì 12 (Giovedì Grasso), domenica 15, martedì 17 (Martedì Grasso) e sabato 21 febbraio, lungo i Viali a Mare di Viareggio. Per tutta la durata delle sfilate, sul lungomare sarà presente lo stand Kinder, uno spazio pensato per accogliere i più piccoli e le loro famiglie, dove i bambini potranno divertirsi con il tradizionale gioco della pentolaccia, partecipare ad attività di intrattenimento dedicate e ricevere tante dolci sorprese. Un modo per rendere ancora più speciale l’esperienza del Carnevale, accompagnando i giovani visitatori lungo il percorso dei corsi mascherati. Un appuntamento che si rinnova, dunque, all’insegna della continuità e della gioia condivisa, per vivere il Carnevale di Viareggio come un’occasione autentica di divertimento in famiglia.

