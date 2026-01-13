circle x black
Cerca nel sito
 

Caserta, 13enne ucciso a coltellate: assolto l'unico imputato. Le urla della madre: "Vergogna"

Dopo 13 anni, si chiude il processo. L'episodio era avvenuto il 7 aprile 2013, ad Aversa (Caserta), durante una lite tra giovanissimi

Emanuele Di Caterino - Fotogramma / Ipa
Emanuele Di Caterino - Fotogramma / Ipa
13 gennaio 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ucciso in una lite a 13 anni: assolto l'unico imputato. La madre di Emanuele Di Caterino urla 'vergogna' contro i giudici. Si è chiuso poco fa il nuovo processo di appello nei confronti di un 29enne, all'epoca dei fatti ancora minorenne, accusato di aver accoltellato a morte il ragazzino di 13 anni.

L'episodio era avvenuto il 7 aprile 2013, ad Aversa (Caserta), durante una lite tra giovanissimi. Oggi, a distanza di quasi 13 anni e dopo diversi processi, i giudici della Corte di Appello di Napoli sono chiamati a mettere la parola fine a un procedimento giudiziario complesso. Come richiesto dal sostituto procuratore generale, però, i giudici hanno deciso di assolvere il 29enne, riconoscendogli dopo anni che si trattò di legittima difesa. Alla lettura del dispositivo, la madre del 13enne ha urlato “vergogna” contro i giudici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caserta 13enne accoltellato ad aversa emanuele di caterino aversa
Vedi anche
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza