Il 'caso Boccia' fa tornare di attualità il tema delle cosidette 'auto blu'. E' stato lo stesso ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a sottolineare di non aver usato alcuna auto blu e che Maria Rosaria Boccia è salita sulla sua auto con tutela solo per pochi brevi spostamenti. Ma qual è la differenza tra auto blu e auto con tutela?

Le cosiddette 'auto blu' sono quei mezzi destinati alle alte cariche dello Stato, ai ministri, ai funzionari apicali della pubblica amministrazione o a anche agli amministratori locali. Queste auto, di proprietà delle pubbliche amministrazioni, devono essere usate per esigenze esclusivamente di servizio. Di norma non è concesso che siano usate per fini privati o che a bordo di questi mezzi salgano altre persone.

Differenti sono le auto di scorta ovvero usate nei dispositivi di tutela. Si tratta di mezzi che sono obbligati a usare, tra l'altro, le massime cariche dello Stato e le altre personalità esposte a elevato rischio o che siano state vittime di minacce. In quest'ultimo caso è il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a decidere il livello di protezione da assegnare: dal livello 1 che è il più alto al 4 che è il più basso. Le auto con tutela sono di fatto auto delle forze di polizia su cui viaggerà la persona sotto protezione, che, per ragioni di sicurezza, non potrà quindi utilizzare altre auto per muoversi, neppure l'auto blu. E' concesso che su queste auto, a bordo delle quali c'è sempre un contingente delle forze di polizia, salgano altre persone oltre al tutelato.