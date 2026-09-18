"L'archiviazione di ogni accusa mossa contro Mario Venditti non può che essere accolta con soddisfazione da noi componenti del team difensivo di Andrea Sempio". Lo afferma l'avvocato Liborio Cataliotti, legale del trentottenne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, all'indomani dell'archiviazione dell'ex magistrato pavese dall'accusa di corruzione in atti giudiziari. Il sospetto è che Venditti fosse stato pagato da Giuseppe Sempio (indagato), padre di Andrea, per ottenere nel 2017 un'archiviazione 'lampo' sul caso Garlasco.