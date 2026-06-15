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Caso Garlasco, spunta un nuovo testimone: "Ho visto una donna bionda, mi hanno minacciato dicendomi di farmi i fatti miei"

È quanto affermato da un uomo nell’intervista raccolta da Antonino Monteleone, e che sarà mandata in onda nel corso della prima puntata di 'Filorosso'

Chiara Poggi - (Fotogramma/Ipa)
Chiara Poggi - (Fotogramma/Ipa)
15 giugno 2026 | 23.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%". È quanto affermato da un testimone nell’intervista raccolta da Antonino Monteleone, e che sarà mandata in onda nel corso della prima puntata di 'Filorosso' questa sera su Rai 3 e RaiPlay. Come si spiega in un'anticipazione, l’uomo il 13 agosto 2007 si trovava a Garlasco, proprio durante le ore del delitto di Chiara Poggi, e – come sottolineato nel corso dell’intervista – aveva già formalizzato lo scorso anno ai carabinieri le sue dichiarazioni.

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L’uomo, come viene ricostruito, era in attesa di un appuntamento di lavoro fissato per le 10, stava passeggiando per Garlasco quando si è imbattuto in una donna in bicicletta: "La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%". Un ricordo che il testimone definisce vivido e immutato nel tempo: "Io ho dei flash talmente forti in mente che non me li si può cambiare".

Poi un passaggio relativo alle presunte intimidazioni ricevute dopo aver parlato: "Mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i fatti miei, che io di Garlasco non ne devo sapere niente". La testimonianza completa sarà divulgata nel corso della puntata di “Filorosso”.

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Caso Garlasco delitto Chiara Poggi garlasco nuovo testimone garlasco testimone donna bionda
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