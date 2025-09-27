circle x black
Caso Garlasco, il legale di Venditti chiede l'intervento di Nordio: "Mandi gli ispettori a Pavia"

L'avvocato Aiello: "Non c'è senso della misura. Perché il gip che archivia Sempio e i corruttori non sono indagati?"

27 settembre 2025 | 11.46
"Sarebbe opportuna un'ispezione nell'organico del Tribunale di Pavia". A rivolgersi al Guardasigilli Carlo Nordio è l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché accusato di aver favorito Andrea Sempio, inquisito per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. L'ex magistrato avrebbe favorito, per una somma di 20-30mila euro, la prima archiviazione di Sempio avvenuta nel 2017.

Una verifica - chiesta da Aiello ospite ieri di 'Quarto Grado' - perché "non c'è il senso della misura, non si possono spendere i milioni del contribuente per drenare in diretta un canale per trovare delle tracce che non esistono e non sono mai esistite. Non si possono spendere i milioni del contribuente per disporre delle intercettazioni e per fare l'attività di perquisizione su un pizzino che dice 'Venditti gip archivia x 20. 30 euro'".

Il difensore ricorda che "Venditti non è mai stato gip, Venditti non può archiviare può soltanto richiedere un'archiviazione. Allora, per coerenza, si deve indagare e perquisire anche il gip. Perché, invece, Venditti è l'unico indagato?". E in modo provocatorio, a sottolineare le letture multiple dell'appunto scritto da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, trovato nella perquisizione in casa dello scorso maggio, ma scritto all'inizio del febbraio 2017, Aiello dice: "Magari 20 vanno a Venditti e 30 vanno al gip perché poi il provvedimento più importante sarebbe quello del gip che archivia. E perché i corruttori non sono indagati?".

