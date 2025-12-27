circle x black
Cerca nel sito
 

Incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe

Le due donne avevano 87 e 59 anni. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti

Ambulanza (Fotogramma)
Ambulanza (Fotogramma)
27 dicembre 2025 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un Santo Stefano segnato da un doppio lutto quello vissuto a Pistoia, dove due donne hanno perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Fiorentina, in località Sperone. Il dramma si è consumato poco prima delle ore 18. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Pistoia, un'auto che procedeva in direzione della località Bottegone ha investito una coppia di donne che stavano camminando lungo la carreggiata. Si tratta di una suocera e della nuora.

Secondo una prima ricostruzione, ad essere colpita direttamente dal veicolo sarebbe stata la più anziana, Liliana Podestà, 87 anni, le cui condizioni sono apparse immediatamente gravissime. La nuora, Laura Mecheri, 59 anni, non sarebbe stata investita dall'auto ma, alla vista della suocera ferita, avrebbe accusato un improvviso malore, risultato poi fatale.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori con le ambulanze della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano, oltre all’automedica. Per la donna di 59 anni i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. È stato invece avviato un disperato tentativo di salvare l'87enne, trasportata in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia, dove però è deceduta poco dopo l'arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente pistoia incidente santo stefano suocera investita nuora malore
Vedi anche
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza