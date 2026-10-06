Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e l’ad della Rai Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza del processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l’esposto presentato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l’ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Gilioli.

La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio quando verranno sentiti Gilioli e la moglie di Sangiuliano mentre in quella successiva del 5 febbraio verrà ascoltato in aula l’ex ministro della Cultura. I legali di Sangiuliano e della moglie hanno chiesto sin da ora che l’audizione dei loro assistiti avvenga a porte chiuse. Il giudice si è poi riservato di decidere sulla richiesta di riprese audio video del processo.